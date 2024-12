Alerta Ventcat: ratxes que poden superar els 108 km/h i nevades a l'Alt Pirineu

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana, Catalunya es veurà afectada per un episodi de forts vents i nevades segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla especial d'emergències per risc de vent Ventcat i ha posat en prealerta el pla per nevades Neucat.

Forts vents de fins a 108 km/h

A partir de dissabte al matí, s'espera que el vent, de component nord i est, comenci a bufar amb intensitat, especialment a les hores centrals del dia. Les ratxes poden superar els 108 quilòmetres per hora i afectar principalment la meitat oest del país, amb especial incidència al Camp de Tarragona i les cotes altes del Pirineu i el Prepirineu.

Les comarques en alerta per vent són: Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Bages, Anoia, Conca de Barberà, Garrigues, Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.

Nevades a l'Alt Pirineu i Aran

A més del vent, es preveu un canvi brusc de les temperatures a partir del migdia de dissabte, que portarà nevades a la zona de l'Alt Pirineu i Aran. Des de les sis de la tarda del dissabte i fins a la mateixa hora de diumenge, es poden acumular més de 10 centímetres de neu a partir dels 900 metres d'altitud, amb la possibilitat que puntualment baixi fins als 700 o 600 metres. La presència del vent provocarà el fenomen del torb a alta muntanya.

Recomanacions de Protecció Civil

Ateses aquestes previsions, Protecció Civil ha emès una sèrie de recomanacions per a la ciutadania:

Tenir especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure.

Consultar l'estat de les carreteres i la previsió meteorològica abans de sortir.

Ser especialment curosos amb la decoració de Nadal, que es pot veure afectada pel vent.

Recomanacions en cas de vent i neu

En situacions de vent fort i nevades, és important seguir les següents recomanacions generals:

Evitar desplaçaments innecessaris i activitats a l'aire lliure.

Assegurar objectes que puguin caure o volar amb el vent.

Allunyar-se de cornises, murs o arbres que puguin desprendre's.

Conduir amb precaució, especialment en zones de muntanya.

Equipar el vehicle adequadament en cas de nevades.

Seguir les indicacions de les autoritats i els serveis d'emergència.

En cas d'emergència, sempre cal trucar al 112, el telèfon únic d'emergències a Catalunya i a tota la Unió Europea.