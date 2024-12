La companyia del bus sinistrat on van morir dues persones organitzava viatges 'low cost' a Camarasa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia propietària de l'autocar que va patir un greu accident a Portè, a la Cerdanya francesa, havia organitzat en el passat diversos viatges low cost a la popular destinació turística de la platgeta de Camarasa, segons ha pogut saber SEGRE. Aquestes excursions, que partien principalment de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, van generar certa preocupació entre les autoritats locals per la manca de coneixement dels visitants sobre les normatives de la zona.

Detalls de l'accident

L'accident de l'autocar, que va tenir lloc el diumenge a la tarda, va provocar la mort de dues persones i va deixar 32 ferits de diversa consideració. El vehicle, propietat de l'empresa Hispa Travi i llogat per Chavi Tours, feia el trajecte de tornada d'Andorra cap a l'Hospitalet de Llobregat quan va sortir de la carretera i va impactar contra un talús a l'N-320, provinent del Pas de la Casa.

Els serveis d'emergència francesos van mobilitzar més de 120 efectius dels bombers, als quals es van sumar agents dels Bombers d'Andorra i la Gendarmeria. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre un total de 32 persones: 3 en estat greu, 5 menys greus i 24 lleus. Els ferits més greus van ser traslladats a hospitals catalans de referència.

Investigació i acusacions

La Fiscalia de Marsella ha acusat el conductor de l'autocar de dos delictes d'"homicidi involuntari per incompliment deliberat d'un deure particular d'assistència o de seguretat", després de descobrir que el vehicle tenia la ITV caducada des de l'octubre de 2023. Les autoritats estan investigant a fons les causes de l'accident i les possibles responsabilitats.

Reaccions i suport institucional

Les autoritats han mostrat la seva preocupació i suport als afectats. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han expressat les seves condolences i han ofert tota l'ajuda necessària. A França, el Ministre de Transports, François Durovray, i la presidenta de la regió d'Occitània, Carole Delga, també han traslladat el seu condol als familiars de les víctimes i han agraït la tasca dels serveis d'emergències.

El turisme 'low cost' a Camarasa

L'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, ha explicat que els viatges organitzats per l'empresa de l'autocar accidentat eren habituals a la Platgeta de Camarasa, tot i que la temporada passada va registrar una menor afluència. En un sol dia del 2023, es van arribar a comptabilitzar fins a 14 autocars d'aquestes excursions low cost.

Lizaso va expressar la seva sorpresa pel desconeixement dels turistes sobre les normatives locals, com per exemple la prohibició de fer barbacoes. Per evitar problemes, el consistori envia correus als visitants per recordar-los la normativa vigent i garantir una experiència turística respectuosa amb l'entorn.