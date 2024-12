Les estacions d'esquí de Boí Taüll, Port Ainé i Espot Esquí obriran aquest divendres

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les estacions d’esquí del grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) començaran a obrir a partir de divendres i dissabte. En concret, Boí Taüll i Port Ainé i Espot Esquí, ho faran divendres i La Molina, Vallter i Vall de Núria, dissabte. El temporal del cap de setmana ha deixat gruixos entre els 20 i 65 centímetres. L’estació que avançarà l’obertura serà però la de Masella, de gestió privada, i ho preveu fer dimarts amb la pista de Coma Oriola i la previsió d’ampliar l’oferta al llarg de la setmana. La caiguda dels termòmetres per davall dels 9 graus negatius en alguns punts garanteix les bones condicions de la neu que els operaris han començat a treballar aquest dilluns.

L’anunci de l’obertura de les estacions d’esquí de Pirineu té lloc just quan ha acabat el pont de la Puríssima; i es que el temporal de neu ha arribat al mig d’aquesta festivitat que els darrers anys havia servit per donar el tret de sortida a la temporada però enguany s’ha retardat una mica. En qualsevol cas, la neu ha arribat i ha estat molt benvinguda pels responsables dels complexos que s’han posat a treballar intensament per deixar a punt les estacions.

FGC té previst obrir el màxim nombre de traçats i instal·lacions possibles adaptant-se a les condicions meteorològiques. Les baixes temperatures i la previsió de noves nevades haurien de permetre mantenir neu de “primera qualitat”, un fet que confien que serà ben valorat pels aficionats a l’esport blanc.

De cara a finals de setmana el grup preveu actualitzar la informació amb tots els detalls sobre l’estat d’obertura de pistes a través dels canals web i xarxes socials de les estacions d’esquí de muntanya.

A Masella obriran dimarts la pista de Coma Oriola i el telecadira que porta el mateix nom. El complex compta amb gruixos de neu que van dels 30 als 35 centímetres i a partir de dimecres tenen la intenció d’obrir més remuntadors i sectors com el Pla de Masella, el Bosc d’Alp, el Cap del Bosc i Coma Oriola.