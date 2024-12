Concentració de ramaders a Alcarràs per reclamar una pròrroga dels ajuts a la cogeneració de les plantes de purins

Concentració a la planta Desimpacte de Purins d'Alcarràs per exigir una pròrroga dels ajuts a la cogeneració que permeti fer una transició cap al biometà.Roger Segura / ACN

Ramaders, sindicats i representants de l'Ajuntament d'Alcarràs s'han concentrat aquest dimarts per reclamar al govern espanyol que prorrogui durant dos anys els ajuts a la cogeneració de les plantes de tractament de purins que hagin vençut el seu període útil de 25 anys.

Aquesta del Segrià és una de les que es veurà abocada a tancar si, finalment, el 31 de desembre perd les primes que rep per generar electricitat a partir del tractament de més de 100.000 metres cúbics anuals de dejeccions porcines d'una vuitantena d'explotacions. Demanen més temps per poder impulsar un projecte que fa dos anys i mig que tramiten i que preveu aprofitar el metà que emana dels purins per obtenir biogàs i culminar el pas cap a les energies renovables.