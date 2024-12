Carles Gra, reelegit president del canal Algerri-Balaguer

Carles Gra va ser reelegit ahir president de la comunitat de regants del canal Algerri-Balaguer al no presentar-se cap altra candidatura per presidir la comunitat. Gra ha ostentat aquest càrrec durant els últims 12 anys i va explicar que el mandat que ahir va estrenar serà l’últim. Va assegurar que el seu objectiu és “deixar la comunitat sense dèficit i treballar amb nous projectes que ajudin a reduir els costos d’explotació de la infraestructura”.

En aquest sentit, la comunitat va aprovar el pressupost per a l’any que ve 2025, que ascendeix a 3,6 milions d’euros. Els comptes van ser aprovats i no es contempla cap increment del preu de l’aigua, que seguirà a 0,067 euros per metre cúbic i també es va congelar la quota fixa per hectàrea que és de 120 euros/any. En aquest sentit, ahir es va presentar als regants el projecte per construir una nova planta fotovoltaica d’autoconsum, que preveu una inversió de 2,1 milions d’euros.

Va explicar que s’ubicarà en una finca de 3 hectàrees davant de la casa canal a Castelló de Farfanya. “És necessari disposar d’una infraestructura d’aquestes característiques per intentar reduir el cost elèctric.” Aquest parc solar ha de beneficiar els regants de Castelló, Menàrguens, Torrelameu i Balaguer, va dir. L’Algerri-Balaguer va construir una planta d’energia solar en l’assut de la presa principal, a Ivars de Noguera, per abaratir els costos del bombatge.

Es van invertir 950.000 euros, però la creixent necessitat d’aigua i d’estalvi energètic ha provocat poca incidència en la tarifa elèctrica. L’any passat van aconseguir negociar un nou subministrament elèctric amb una altra comercialitzadora, ja que les despeses d’explotació van d’un milió a 1,5 milions a l’any.