ERC demana revisar la pujada del 8% de la brossa al comerç a Balaguer

El grup municipal d’ERC a Balaguer ha anunciat la presentació d’al·legacions al projecte d’ordenances fiscals de la Paeria, inicialment aprovades en el ple del dia 24, per sol·licitar una revisió de l’augment de la taxa d’escombraries en un 8 per cent als petits comerços i els despatxos professionals de la ciutat, una pujada que consideren “desproporcionada”.

Els republicans també sol·liciten rebaixar de 65,40 euros a 44,69 la nova taxa de residus per als habitatges en els quals no es produeix subministrament d’aigua per “ajustar-la als costos reals” i, paral·lelament, proposen replantejar el concepte d’“immoble permanentment desocupat” i aplicar al còmput interrupcions per canvi de propietat.