Queixes per talls de llum i telefonia a les Garrigues

El consell d’alcaldies de les Garrigues, celebrat dimecres a la Pobla de Cérvoles, va deixar constància de les queixes dels ajuntaments de la comarca per falta de cobertura de telefonia i els talls llum, que provoquen interminables inconvenients, segons va explicar el president, Conrad Llovera. A més, es va comptar amb l’assessorament dels Agents Rurals, “ja que som municipis extensos i els ajuntaments no tenim mitjans per controlar problemes com la proliferació de les plantacions de marihuana o la ruptura dels marges de pedra”, que són construccions protegides.

Durant la sessió es va comptar amb la presència del president de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà, per incidir en la problemàtica dels pobles petits i la necessitat d’aprovar l’Estatut del Món Rural.