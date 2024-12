La Seu implica els veïns en la millora del carrer Major

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu sol·licitarà a tots els propietaris i comunitats de veïns dels edificis situats al marge dret del carrer Major (a la zona dels porxos), un total de 37, que s’impliquin en la millora de la imatge de la zona i que ells també rehabilitin les façanes dels seus habitatges.

Ho va explicar ahir l’alcalde, Joan Barrera, després de l’aprovació aquesta setmana del projecte de rehabilitació integral dels porxos del qual és la principal artèria comercial del centre històric de la ciutat, en la qual invertirà 240.000 euros.

Barrera va indicar que enviaran una carta a tots els propietaris per “animar-los, perquè no podem obligar-los, que ells també s’impliquin en aconseguir un centre històric més atractiu”. L’ajuntament va recordar que els propietaris podran optar a les subvencions que convoquen cada any per repintar i rehabilitar les façanes d’aquesta zona. La convocatòria d’aquest any ha acabat, però va recordar que si contracten industrials de la zona, l’ajuda pot arribar al 85% de la inversió. L’import màxim és de 2.000 euros si l’edifici té una façana i de 3.000 si en té més d’una.