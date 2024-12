Els experts, sobre el col·lapse que provoca el musclo zebra a Lleida: duplicar les infraestructures

Publicat per SegreEDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El musclo zebra (Dreissena polymorpha) s'ha convertit en una amenaça creixent per a les infraestructures hídriques de Lleida. Experts com el biòleg Antoni Palau, professor de la UdL i expert en aigua que fa dos dècades que investiga la presència d’aquest mol·lusc als canals i la xarxa de distribució del Canal d’Urgell, alerten sobre la necessitat d'afrontar la "inevitable convivència amb l'espècie" per evitar un col·lapse en el subministrament d'aigua. Segons Palau, mesures com duplicar les infraestructures per sanejar les afectades sense perjudicar la continuïtat del proveïment i assecar dipòsits i conduccions d'aigua en determinades èpoques de l'any són fonamentals per gestionar aquest problema.

“Dessecar dipòsits i conduccions d’aigua en determinades èpoques de l’any és una altra mesura eficaç”, anota. “El problema –afegeix– no es resol matant la població de l’espècie perquè el que genera les obturacions són les valves del musclo zebra, que continuen fortament fixades a les parets.

El musclo zebra és un mol·lusc bivalve d'aigua dolça originari de la regió pòntic-càspica que s'ha estès per gran part d'Europa i Amèrica del Nord. La seva proliferació en embassaments i conduccions d'aigua representa un greu problema per a les infraestructures hídriques, ja que les seves valves s'adhereixen fortament a les superfícies, causant obturacions i danys en canonades, vàlvules i altres elements del sistema.

El cicle de vida del musclo zebra comença amb una fase larvària microscòpica que viu al plàncton dels embassaments i basses. Aquestes larves, de menys de 200 micres, viatgen amb l'aigua extreta dels emmagatzemaments pels rius, canals i canonades, arribant a nous embassaments on es desenvolupen fins a arribar a una mida de 4 cm en només un any. Cada individu adult pot generar entre 400.000 i un milió de gàmetes en cada període reproductiu, que té lloc a la tardor i a la primavera quan la temperatura de l'aigua es troba entre els 12 i els 15 graus centígrads.

Impacte del musclo zebra en els ecosistemes aquàtics

A més dels problemes causats a les infraestructures, el musclo zebra també té un impacte significatiu en els ecosistemes aquàtics on s'estableix. Com a espècie invasora, competeix amb les espècies natives per l'aliment i l'espai, alterant la dinàmica tròfica i la biodiversitat local. La seva capacitat filtradora pot modificar la qualitat de l'aigua, reduint la quantitat de fitoplàncton i incrementant la transparència, la qual cosa pot afavorir el creixement excessiu de macròfits i alterar l'hàbitat de nombroses espècies.

Presència confirmada en embassaments lleidatans



La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) va confirmar recentment la presència d'exemplars adults de musclo zebra a l'embassament de Santa Anna, la "detecció reiterada de larves" a Canelles i l'existència d'"indicis de presència larvària" a Escales, Oliana i Terradets. No obstant això, la presència de l'espècie no es limita a aquests punts, sinó que s'estén per tots els esglaons dels sistemes de regadiu, especialment a l'Urgell i l'Aragó i Catalunya, i sembla evident en els de distribució d'aigua potable.

Des de fa uns anys, en els fons i el litoral de basses de reg amb musclo zebra són habituals concentracions d'entre 10.000 i 40.000 exemplars per m². A més, en conduccions d'aigua de menys de 50 cm de diàmetre, l'obturació sol ser total, mentre que en les de més mida es poden arribar a pèrdues de càrrega per obturació del 60% al 70%, o fins i tot més.

Efectes perjudicials i dificultat d'erradicació



El musclo zebra forma poblacions sedentàries i té una reproducció precoç, la qual cosa provoca l'obturació parcial o total de conduccions d'aigua de qualsevol diàmetre, així com la degradació de parets i de la qualitat de l'aigua en dipòsits. "El musclo adult és molt difícil d'erradicar", explica Palau, destacant la gran dificultat als pantans per la complexitat del maneig de grans volums d'aigua i els serveis de funcionament.

En canals i en infraestructures menors, un buidatge i assecatge periòdic, almenys una vegada a l'any, pot alentir l'expansió del musclo zebra i delimitar els seus perjudicis. Tanmateix, si no s'actua de forma immediata i contundent quan es detecta, l'erradicació és pràcticament impossible.