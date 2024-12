El Pirineu de Lleida recupera internet i mòbils i els afectats demanen més inversió i informació

Les línies de telefonia mòbil i l’accés a internet es van restablir ahir al matí al Pirineu, després que, diumenge a la tarda, una màquina agrícola tallés per accident un cable de fibra òptica a Talarn i deixés sense aquests serveis de Movistar i altres companyies de telecomunicacions la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà (com va avançar SEGRE ahir). Aquesta incidència va afectar també el nord del Pallars Jussà.

Fonts de Movistar van explicar que, a partir de les 5.37 hores, el servei es va anar restablint de forma gradual, fins a quedar totalment restablert a les 10.15. Aquesta incidència va provocar queixes del sector turístic, d’alcaldes i consells, que reclamen més inversió en les infraestructures i disposar de més informació quan succeeixen aquest tipus d’avaries.

El president del consell de l’Alta Ribagorça, Albert Palacín, va lamentar que aquest tipus d’incidències succeeixin en plena temporada turística, ja que impedeixen rebre pagaments amb targetes de crèdit i concertar reserves. Va defensar la necessitat d’incrementar la inversió a mantenir les infraestructures, tant de telefonia com elèctriques.

Palacín va insistir en la necessitat de disposar de “més informació i més fluida” per part de les companyies quan succeeixen avaries d’aquest tipus, així com disposar de previsions de restabliment del servei. “Aquestes companyies han d’introduir millores per reparar problemes de telecomunicacions al Pirineu”, va dir.

En la mateixa línia es va manifestar el president del consell del Sobirà, Carles Isús. “Una avaria ocasional és una cosa comprensible, però són recurrents en períodes de màxima afluència de turistes, tant a l’hivern com a l’estiu”, va afirmar. “Això significa que cal fer més inversió, no es tracta només de tirar cable, cal mantenir la infraestructura i això passa per invertir”, va recalcar, i va afirmar que “és necessari un esforç més gran de les administracions per evitar que aquestes situacions es repeteixin”. El consell valorarà amb els alcaldes del Sobirà fer una reclamació conjunta i exigir noves inversions. El tall en les comunicacions es va abordar ahir en el marc del ple del consell del Pallars Jussà. El seu president, Ramon Jordana, va afirmar que “aquesta vegada ha estat una avaria puntual, però hem de preguntar-nos per què són tan freqüents”. “Som molt vulnerables davant d’avaries, estem penjant d’un fil”, va afegir, en el sentit més literal.

