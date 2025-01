Les Borges Blanques desestima comprar finalment l'edifici ocupat de l'avinguda Santiago Rusiñol

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern municipal de les Borges Blanques ha desestimat finalment la compra de l'edifici ocupat de l'avinguda Santiago Rusiñol després que l'estiu passat anunciés que tenia gairebé tancat un acord per adquirir-lo. En un comunicat, el consistori argumenta ara que la degradació de l'immoble s'ha agreujat notablement els últims mesos i que requeriria una inversió que supera la capacitat d'inversió municipal. A més, assenyala que "la complexitat logística, econòmica i social de l'operació podria comprometre la seguretat jurídica del consistori" de cara al futur. Per aquest motiu, l'Ajuntament exigirà a la propietat que gestioni adequadament l'accés als habitatges i les condicions d'habitabilitat de l'edifici, que veu "absolutament qüestionables".

La decisió del consistori de la capital de les Garrigues s'ha pres després d'una "exhaustiva avaluació tècnica i econòmica de l'immoble", segons ha informat aquest divendres l'executiu liderat per Josep Farran, l'alcalde de les Borges Blanques.

L'estiu passat l'equip de govern donava per feta la compra i la veia com una possibilitat de revertir la problemàtica que arrossega el bloc de fa anys i que es va agreujar el gener de l'any passat per l'arribada d'uns 50 membres d'una família a qui relacionaven amb un elevat nombre de fets delictius.

Veïns del municipi van convocar una concentració el maig passat davant l'oficina de 'la Caixa', propietària de 50 dels 77 dels pisos, per denunciar la inseguretat i l'augment de la delinqüència al municipi. Aleshores estaven ocupats una quarantena d'habitatges de l'edifici.

L'ajuntament assenyala que la degradació afecta les cinc escales de l'immoble i que les condicions d'habitabilitat de l'edifici estan en entredit. Ho demostren, assegura, l'incendi que s'hi va declarar al juny o les decisions reiterades de la companyia de la llum de tallar el subministrament els últims mesos.