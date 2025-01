Una ferida en un accident de trànsit a l'N-260 al Pont de Bar

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona ha resultat ferida de menys gravetat després de patir un accident de trànsit aquesta matinada a la N-260 al Pont de Bar, a l'Alt Urgell. Segons els Bombers, el vehicle ha quedat bolcat lateralment tallant la carretera i la conductora hi ha quedat atrapada. Dues dotacions dels Bombers l'han tret i l'han deixat en mans del SEM. Aquest no ha estat l'únic accident de trànsit de la nit de Reis i els Bombers també han assistit un home a la C-59 a Caldes de Montbui que havia pogut sortir de dins del vehicle accidentat però havia quedat a una zona de difícil accés a uns 15 metres per sota de la calçada.

En aquest cas, l'accident ha estat a dos quarts de 10 del vespre. Per extreure la persona ha estat necessari muntar una línia de cordes per descendir entre la vegetació. La persona ha estat atesa pel SEM.