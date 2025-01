Mor un camioner en una sortida de via a l'autopista a Fraga

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camioner de 63 anys va morir dijous a la nit en un accident a l’autopista AP-2 a l’altura de Fraga, segons va informar ahir la Guàrdia Civil. L’accident es va produir a les 21.15 hores quan, per causes que es desconeixen i que s’estan investigant, un tràiler articulat que circulava en direcció a Lleida va sortir de la via pel marge dret i va acabar bolcat lateralment a l’altura del quilòmetre 101,9 de l’AP-2 al terme municipal de Fraga. El conductor va quedar atrapat a la cabina. Els bombers de la Diputació d’Osca el van rescatar de l’interior i personal sanitari va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar però no van poder fer res per salvar-li la vida. La víctima, un veí de Santander, va ser traslladat pels serveis funeraris a l’Institut de Medicina Legal de Saragossa.

El camió transportava garrafes d’àcid sulfúric i hi va haver una petita fuita, per la qual cosa es van portar a terme els tràmits oportuns perquè l’empresa retirés la càrrega. Per la seua part, operaris es van encarregar de la neteja de la calçada.

Al dispositiu del sinistre van participar diverses patrulles de la Guàrdia Civil de Fraga, un equip de Sinistres Viaris (EIS) de la Unitat d’Investigació de Seguretat Viària (UNIS) del subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Osca, una ambulància medicalitzada del 061 i operaris de manteniment de carreteres, així com efectius de Bombers del parc de Fraga de la diputació d’Osca.

Per la seua banda, l’EIS s’ha fet càrrec de la investigació del sinistre, que va obligar a tallar un carril de circulació, la qual cosa va causar retencions intermitents.

D’altra banda, el conductor d’un turisme va resultar ferit de caràcter lleu ahir al migdia al col·lidir amb el vehicle contra un camió a Artesa de Segre, segons van informar els Bombers de la Generalitat.