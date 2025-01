Alumnes de l'institut de la Granadella es queden a casa al trencar-se la calefacció

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Bona part dels alumnes de l’Institut L’Olivera de la Granadella es van quedar ahir a casa, després que l’intens fred que van passar dimecres al centre per una avaria de la calefacció de biomassa els va portar a abandonar les aules en horari escolar (com va avançar SEGRE ahir).

El departament d’Educació va instal·lar ahir calefactors portàtils i va assegurar que la caldera estava reparada. En canvi, des de l’Associació de Families d’Alumnes (AFA) afirmaven que la conselleria treballava encara perquè “el sistema de calefacció funcioni amb normalitat a partir de divendres”. Avui és un dia de lliure disposició en què el centre està tancat.

Dimecres la temperatura a les aules va arribar a ser de 13 graus i professors i alumnes anaven amb abrics

Fonts municipals i famílies d’alumnes van apuntar que, dels municipis de Granyena, el Soleràs, els Torms i Juncosa, només van ser 14 estudiants, i dels 24 que cursen 4t d’ESO només hi van acudir deu, encara que la delegació d’Educació a Lleida va facilitar calefactors per a cada una de les quatre classes i per a la sala de professors. L’Institut L’Olivera té matriculats prop de vuitanta estudiants de la Granadella, Juncosa, Bovera, Bellaguarda, els Torms, el Soleràs, Maials i Llardecans, aquests dos últims municipis al Segrià.

L’AFA va afirmar que les aules estaven correctament climatitzades amb els escalfadors portàtils, però van incidir que era una solució provisional. Diferents fonts van apuntar que la caldera funcionava a primera hora del matí i que al migdia va deixar de fer-ho. En canvi, la delegació de la conselleria a Lleida va afirmar que la caldera va quedar arreglada el mateix dimecres (vegeu el desglossament).

Ajuntaments i famílies van recordar que la caldera ha estat donant problemes des de fa dies, des que es van reprendre les classes després de les vacances de Nadal. No obstant, l’arribada de l’onada de fred d’aquesta setmana ha agreujat aquesta situació a l’assolir-se temperatures de fins a 8 graus sota zero. Van indicar que la caldera és nova i que no fa ni un any que es va instal·lar, malgrat que fins ara no s’havien produït situacions com l’actual.

Segons fonts municipals, molts alumnes van abandonar dimecres el centre perquè la temperatura a les aules era de 13 graus. “Estudiants i mestres van haver de buscar els espais més calents de l’edifici i posar-se abrics i gorres, ja que es va decidir mantenir l’institut obert malgrat que en les últimes hores no es va fer classe”, van remarcar alguns alcaldes.

La conselleria facilita un pèl·let adequat com a combustible

El delegat d’Educació a Lleida, Ruben Mansilla, va insistir que la caldera està reparada i pot funcionar perfectament des de dimecres a la tarda, quan els tècnics la van deixar llesta i en bones condicions. “Una altra cosa és que s’hagi acabat el combustible que s’utilitza per posar-la en marxa, és a dir, el pèl·let sec”, va dir. En aquest sentit, va remarcar que la delegació d’Educació a Lleida el comprarà perquè la caldera estigui en ple rendiment dilluns vinent.Els tècnics van atribuir l’avaria a una espècie de resina que s’acumulava als sensors i feia que els mecanismes de la caldera detectessin per error que no hi havia combustible. Els tècnics van concloure que la cooperativa va servir pèl·let humit procedent de pinyols d’olives no apte per a la caldera. Així mateix, el delegat va assegurar que, malgrat el fred de la jornada, la gran majoria dels alumnes del centre va assistir a classe.