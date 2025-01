Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) sancionarà a l’empresa concessionària encarregada dels helicòpters medicalitzats de les bases de Girona, Tremp, Móra d’Ebre i Sabadell. L’empresa ha deixat descoberta la base de Tremp en desplaçar aquest vehicle a Sabadell. L’helicòpter de Sabadell havia de passar els treballs de manteniment obligatoris i l’empresa en lloc de suplir-lo per un altre, ha optat per desplaçar el de la base de Tremp, deixant descoberta aquesta zona del Pirineu. Per cada dia que no hi hagi helicòpter medicalitzat a Tremp l’empresa adjudicatària rebrà una sanció. És des del dilluns d’aquesta setmana que la base de la capital del Pallars Jussà no disposa del servei d’helicòpter.

La tipologia d’helicòpter que hi ha a les bases de Tremp i de Sabadell és la mateixa i per aquest motiu s’haurà optat per desplaçar el de Tremp i no el d’una altra base, deixant descoberta una part important del territori. Fonts del SEM han explicat que el contracte amb l’empresa no contempla deixar una base sense helicòpter i sí haver-lo de suplir en cas de reparació o revisió forçosa.