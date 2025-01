Absolt malgrat tenir a casa una pistola sense llicència

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat Penal 3 de Lleida ha absolt de tinença il·lícita d’armes un home a qui els Mossos d’Esquadra van decomissar una pistola a casa seua i no disposava de la llicència corresponent perquè no la va exhibir ni va fer-ne ostentació. L’acusat, representat per l’advocat Xavier Prats, s’enfrontava a una petició fiscal d’un any i tres mesos de presó per un delicte de tinença d’armes prohibides.

Els fets es remunten a l’any 2021 quan els Mossos d’Esquadra van intervenir, després d’una denúncia contra l’acusat per un altre motiu –que es va acabar arxivant–, dos escopetes i una pistola de la marca Walther P99. De les dos primeres tenia llicència però no de l’arma curta –catalogada com a prohibida–. La parella de l’acusat va entregar les armes de manera voluntària. En el judici, l’home va assegurar que desconeixia que era necessari disposar de documentació addicional per a la seua tinença, que les tenia guardades en un armer i que les feia servir exclusivament en un club de tret. El Ministeri Públic va considerar que l’acusat havia de ser condemnat a l’haver incorregut en una conducta delictiva. Tanmateix, la magistrada l’absol al considerar, basant-se en la doctrina que hi ha sobre armes, que “no consta que l’acusat hagi fet servir o esgrimit l’esmentada arma, s’entén que no constitueix un perill per a la seguretat col·lectiva per la qual cosa no es produeix l’afectació del bé jurídic protegit per la norma penal”. La jutge també valora que l’arma va ser intervinguda per una denúncia per una altra causa que es va arxivar.

En aquest sentit, remarca que no “s’obté la convicció que la tinença de l’esmentada arma hagués estat feta servir o intervinguda en condicions que revelin una especial potencialitat lesiva per a la seguretat ciutadana i meditadament per a la vida i la integritat de les persones”. Per tot això, considera provat que l’acusat no tenia la corresponent llicència però diu que la pistola “no va ser trobada en circumstàncies que posessin en perill la seguretat ciutadana” i l’exculpa.