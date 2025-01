Arrestat per un apunyalament a Mollerussa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un home de 36 anys acusat de ferir-ne un altre amb una arma blanca la matinada de diumenge passat a Mollerussa en una baralla entre dos grups, com va avançar SEGRE dilluns. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de lesions i participació en baralla tumultuària.

Els fets van tenir lloc cap a les 3.30 hores quan es va produir una baralla entre un grup de persones al carrer Ferrer i Busquets. Alertats per diverses trucades, els Mossos es van dirigir al lloc amb unitats de seguretat ciutadana i antiavalots dels ARRO. Quan van arribar, ja s’havien dispersat per la zona els dos grups implicats en l’aldarull. Els agents van identificar les persones allà presents, que tenien una actitud hostil i poc col·laboradora, i van trobar una persona ferida que presentava un tall al tòrax. Posteriorment, hi va haver una segona baralla. Malgrat que inicialment va rebutjar l’assistència mèdica, finalment va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova. A més, el ferit portava una defensa extensible i va ser denunciat administrativament per portar una arma prohibida.

La Policia catalana va obrir una investigació per arrestar el presumpte autor de l’agressió. Les indagacions els van portar fins a un dels homes que ja van ser identificats aquella mateixa nit a la capital del Pla d’Urgell.