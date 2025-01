L'ajuntament ven fins i tot el pa

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir va ser dia de venda de pa als Torms. D’aquesta tasca s’encarrega ara l’agutzil els dimecres i els divendres d’11.00 a 11.30 hores a la planta baixa de l’ajuntament, malgrat que ahir va fer de venedora la secretària municipal (l’agutzil no va voler sortir a les fotos). El passat dia 4 va tancar les portes l’única botiga d’aquesta petita localitat de 138 habitants i “per a aquesta data havíem de tenir garantit aquest servei bàsic, així com la distribució de medicaments”, va explicar l’alcalde de la localitat, Josep Guiu. “És una obligació dels consistoris atendre els veïns dels micropobles i que no els falti res. Sobretot, tenint en compte que molts són persones grans” (vegeu el desglossament).

El pa s’encarrega al Forn de les Garrigues d’Artesa de Lleida generalment el mateix dia que els veïns el compraran, va explicar l’alcalde. El dia 8 d’aquest mes va començar l’experiència que, ara per ara, “està donant molt bons resultats”, va assenyalar Guiu.

De la compra de medicaments a la farmàcia de Juncosa i del seu repartiment entre els domicilis de la localitat “se n’encarrega un regidor o la seua esposa quan aquest no pot els dilluns i els dijous a la tarda. L’edil es va prestar a fer-ho i estem molt agraïts. Així ha de ser perquè les coses funcionin”. Abans, la distribució dels fàrmacs també estava centralitzada al comerç que va tancar. Ara, la metgessa passa consulta al matí, expedeix les receptes i l’edil s’ocupa de comprar-les i fer-les arribar als pacients.

Guiu va indicar que l’ajuntament està mirant de reobrir l’establiment, que abans regentava una veïna. “És una tasca difícil trobar una persona que es faci càrrec d’un negoci en un poble petit”, va reconèixer. Per aquesta raó, va incidir que “el més pràctic és recórrer a una botiga virtual”.

Els consistoris assumeixen serveis per no desatendre els seus veïns

Els ajuntaments dels micropobles assumeixen cada dia més serveis per no deixar desatesos els veïns pel tancament de negocis. Un exemple és Bovera, on l’alcalde porta un dia a la setmana els veïns que ho demanen a Flix a fer les compres. Ho fa amb el seu taxi després del tancament de l’única botiga. D’altra banda, a Sant Llorenç de Montgai, a la Noguera, un forner artesà d’Àger manté el repartiment a domicili en pobles d’aquesta comarca que han perdut aquest servei. Cada dia recorre més de 50 quilòmetres per fer les entregues. En els últims dos anys han tancat una vintena de fleques.