Aquest és el comiat de la plantilla d'Alguaire al seu director

Antoni Serra, director de l'aeroport de Lleida-Alguaire, es jubila després de set anys al capdavant de la instal·lació aeroportuària i dos anys i mig més com a responsable d'operacions en els inicis de l'aeroport, que aquest mes de juliol celebra el seu 15è aniversari. Serra va rebre ahir un emotiu homenatge per part de la plantilla de l'aeroport, que li va entregar diversos obsequis, entre ells un far i una reproducció en miniatura del Sagrat Cor d'Alguaire, per part de l'ajuntament. El director sortint va manifestar que al llarg d'aquests anys ha establert un fort vincle amb el municipi.

L'homenatge va comptar amb la presència de desenes de treballadors i personal vinculat a l'aeroport, que van voler acomiadar Serra cinc dies abans que deixi oficialment el càrrec. Antoni Serra va assumir la direcció de l'aeroport d'Alguaire a principis de l'any 2017 amb la missió de promocionar l'aeroport i buscar nous nínxols de mercat.

Xavier Gómez Jordana, natural d'Alguaire, assumirà dimecres vinent la direcció de l’aeroport en substitució de Serra