Relleu a l'aeroport d'Alguaire: un enginyer de la localitat n'assumeix la direcció

Xavier Gómez Jordana assumirà dimecres vinent la direcció de l’aeroport d’Alguaire en substitució d’Antoni Serra, que es jubila després de set anys com a director i dos i mig més en els inicis de l’aeroport com a responsable d’operacions de l’equipament, que aquest mes compleix 15 anys.

Gómez Jordana és natural d’Alguaire, va estudiar Enginyeria tècnica aeronàutica (Universitat Politècnica de Madrid) i va fer el Projecte de Final de Grau sobre el pla director de l’aeroport d’Alguaire. De fet, treballa a Aeroports de Catalunya des del 2015, on ha exercit com a director de l’aeròdrom de la Cerdanya i durant sis anys com a tècnic d’operacions d’Alguaire. Abans, havia estudiat també Enginyeria tècnica industrial (UdL).

Ahir va participar en l’homenatge que desenes de treballadors i personal vinculat a l’aeroport van retre a Antoni Serra cinc dies abans de deixar el càrrec. Serra va arribar a la direcció d’Alguaire a començaments del 2017 amb l’encàrrec de promocionar l’aeroport i buscar nous nínxols de mercat. Ara es va obrint el camí de la reinvenció i després de situar les instal·lacions de Lleida entre les primeres en formació de pilots i en nombre d’operacions a nivell estatal. També amb un desplegament creixent d’activitat industrial, que aquest 2025 acabarà d’enlairar-se, avança.

L’encara director de l’aeroport va augurar que, “si tot va bé, aquest 2025 hi haurà un fort creixement de l’activitat industrial” a les instal·lacions d’Alguaire (vegeu el desglossament).

Serra va rebre ahir el càlid reconeixement de la plantilla de l’aeroport i entre altres obsequis li van entregar un far i, per part de l’ajuntament, una reproducció en miniatura del Sagrat Cor d’Alguaire. El director sortint va afirmar que en aquests anys ha teixit un vincle estret amb el municipi.

Arranquen les obres de la residència per a estudiants de pilot

La Generalitat de Catalunya ha iniciat les obres de la residència d’estudiants dins de les instal·lacions de l’aeroport, pensades per donar servei als alumnes de les escoles de formació de pilots, una de les principals activitats de l’aeroport. La nova residència tindrà 140 places, i anirà acompanyada d’un centre de formació aeronàutica que disposarà d’un mínim de tres aules i dos sales de reunions. La previsió és que les obres estiguin llestes per de cara a l’estiu. Els edificis de formació seran modulars.Juntament amb l’activitat de formació, l’increment de la demanda d’activitats a l’aeroport ha portat a impulsar un nou pla urbanístic per ampliar l’espai de les instal·lacions.Una de les activitats que creixeran, per exemple, serà la de desballestament d’aeronaus ja que l’aeroport espera autorització d’Aesa perquè pugui donar empara a gegants de l’aviació comercial com l’Airbus 380 i el Boeing 747-800. Aquestes aeronaus amb capacitat per a més de 500 viatgers estan caient en desús i l’aeroport lleidatà espera posicionar-se com una instal·lació on poder-les emmagatzemar i desballestar-les.