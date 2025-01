Polèmica per un pis de propietat municipal a Maldà

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Una família de Maldà denuncia que l’ajuntament vol fer-lafora casa seua, de propietat municipal, després d’haver acabat el contracte, però demana quedar-s’hi perquè no troba cap altre habitatge. La família, formada per quatre membres (dos de menors, un adult amb discapacitat i una adulta que treballa a la residència municipal) ha rebut un requeriment judicial de desnonament. La família, que assegura estar al corrent de pagament, argumenta que “fa un any es va acabar el contracte i l’ajuntament no va voler renovar-lo” al·legant que “es tracta d’un habitatge de passada”. “Cada mes hem estat pagant el lloguer social (de 183,47 euros) i l’últim any ho hem fet al jutjat perquè l’ajuntament ha deixat de passar-nos el rebut”, va destacar. L’ajuntament va desmentir la seua versió. Segons fonts municipals, “el juny del 2023 hi havia un deute pendent de 1.100,82 euros del lloguer” i “deuen la totalitat de les factures de la llum fins a l’octubre del 2024”. El consistori es va reunir amb la família però “no va voler arribar a un acord ni negociar, de manera que no ens va quedar cap altra alternativa que portar el cas per via judicial”.

Per la seua part, l’escola de Maldà està en perill de tancament. L’ajuntament té dos pisos en propietat i fa una crida a famílies amb fills en edat escolar perquè s’instal·lin al municipi. Un dels pisos és en el qual viu aquesta família amb què hi ha una polèmica oberta.