La Diputació dota els ens locals amb 900.000 euros per a fires

La Diputació dotarà els ens locals amb 900.000 euros per organitzar activitats firals. La convocatòria es repartirà en les anualitats del 2023, el 2024 i el 2025 i s’atorgaran a través d’un sistema de concurrència competitiva i s’aplicarà un criteri de discriminació positiva perquè els pobles més petits puguin accedir als ajuts. D’altra banda, el president de la corporació, Joan Talarn, va visitar ahir els Alamús per conèixer els projectes de futur per al municipi.