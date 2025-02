Només tres localitats del Pirineu de Lleida tenen cine

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

La capital de l’Alt Urgell, Tremp i Vielha són els únics municipis del Pirineu de Lleida que mantenen obertes sales de cine, uns equipaments culturals que contribueixen a la vida social i cultural a les comarques de muntanya.

A Puigcerdà, el cine Avinguda va tancar l’estiu del 2024 després de 62 anys de projeccions a la Cerdanya. A l’espai que ocupaven aquestes instal·lacions s’estan construint ara habitatges. Per cobrir aquest buit, el Cerdanya Film Festival projecta cine una vegada al mes al Casino Ceretà.A les comarques del pla de Lleida, el Circuit Urgellenc gestiona els cines de Mollerussa, Bellpuig, Tàrrega, Agramunt i Balaguer. L’entitat també impulsa sessions de cine itinerant mensuals en equipaments públics de municipis com les Borges Blanques, el Pont de Suert, Albatàrrec, Guissona o Artesa de Segre.A Solsona, on el cine d’aquesta població va tancar durant la pandèmia de la covid, els veïns podrien tornar a disposar d’una programació estable de projeccions cinematogràfiques gràcies a la constitució d’una associació cultural que preveu reobrir-la durant la pròxima primavera.

L'ajuntament de la Seu d'Urgell negocia comprar Cinemes Guiu

D'altra banda, l’ajuntament de la Seu d’Urgell negocia la compra de l’edifici de Cinemes Guiu, que acull en el seu interior dos sales de projeccions (una de les quals habilitada com a teatre), una sala de festes i cinc habitatges a les plantes superiors. L’alcalde, Joan Barrera (PSC), va explicar que el consistori pretén evitar que “la ciutat es quedi sense aquest equipament cultural” després de conèixer que les propietàries, les germanes Montse i Irene Guiu, tenen intenció de “parar i canviar de rumb” després de gairebé 40 anys al capdavant d’aquest negoci.

Ambdós parts van manifestar la seua intenció d’assolir un acord, però l’alcalde va recalcar que el preu que demana la propietat és “massa alt” perquè l’ajuntament el pagui tan sols amb els seus propis recursos. Per aquesta raó, va apuntar que fa temps que treballen a trobar una fórmula que passaria per obtenir finançament de Cultura i la Diputació. “Tenim clar que no volem perdre aquestes instal·lacions”, va dir l’alcalde, al considerar que són “un recurs essencial per a la vida social de la Seu i la comarca”.

