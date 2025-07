Retiren 2 anys el carnet a un xòfer de Mollerussa per anar ebri per l’A-2

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un camioner de 50 anys de Mollerussa va ser condemnat dimarts a dos anys de retirada del carnet de conduir i a una multa de 1.080 euros després que els Mossos d’Esquadra el detinguessin dilluns per conduir ebri i de forma temerària per l’autovia A-2 al seu pas per Ponent. L’infractor va ser arrestat a Bellpuig quan va intentar fugir a peu, negant-se a fer el test d’alcoholèmia.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 16.30 hores de dilluns, quan diversos conductors van alertar que un camió circulava envaint el voral de l’autovia, sense respectar les distàncies de seguretat amb els altres usuaris i posant en greu perill la seua integritat. Immediatament, diverses dotacions de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d’Esquadra van iniciar la recerca del camió, localitzant el vehicle aparcat en un pàrquing d’un restaurant de l’N-II a Bellpuig. Els agents van entrar a l’establiment i van veure sortir per la porta del darrere un home que coincidia amb la descripció del conductor infractor, que volia fugir corrent i que va poder ser interceptat després d’una persecució a peu.

Després d’identificar-lo i comprovar que efectivament era el conductor del camió denunciat, se li va requerir que fes el test d’alcohol, al presentar símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. Davant la negativa del conductor, va ser arrestat per conducció temerària, negativa a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i per conduir sota els efectes de l’alcohol.

El camioner, veí de Mollerussa, va passar dimarts a disposició judicial a Cervera i va ser condemnat en un judici ràpid. Concretament, se li va imposar la retirada del permís de conduir durant 24 mesos i sis dies i al pagament d’una multa de 1.080 euros, segons ha pogut saber aquest diari.