La filtració de la presa de Rialb està "estable" i continuen els treballs de segellament
Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta
Les tasques per segellar la filtració detectada a la part alta de la presa de Rialb avancen segons el calendari previst, tot i que encara caldrà fer-hi diverses feines i constatacions que requeriran temps per a solucionar-ho. Així ho ha informat el comitè tècnic del Pla Inuncat en una reunió de seguiment dels treballs celebrada aquest divendres, la quarta des de l'activació del pla Inuncat en fase d'alerta el passat 23 d'abril. Així, Protecció Civil manté la fase d'alerta d'aquest pla per la situació d'escenari 1 de la presa, una declaració que especifica que no suposa risc per a la població. El pla es mantindrà en fase d'alerta de manera preventiva mentre durin les tasques de segellat de la filtració.
El comitè tècnic ha convocat una pròxima reunió de seguiment el divendres 9 de maig, i també manté el contacte amb els municipis propers a l'embassament (els municipis situats entre els embassaments de Rialb i Riba-roja) per actualitzar-los la informació.
Comarques
EDUARDO BAYONA