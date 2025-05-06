Els contraris a Nova Tracjusa recorren la llicència d’obres del complex
Aprecien incompliments en matèria urbanística i mancances en la seua tramitació
La plataforma contra el projecte de Nova Tracjusa, que preveu fer servir residus per produir gas a la planta de purins de Tracjusa a Juneda, ha presentat un recurs de reposició a l’ajuntament contra la llicència d’obres del complex. L’entitat aprecia incompliments en matèria urbanística i mancances en la seua tramitació. Si aquest recurs es desestima, preveuen recórrer al contenciós administratiu. Aquesta iniciativa arriba després que Fiscalia descartés la suspensió cautelar del permís d’obres.
