Els contraris a Nova Tracjusa recorren la llicència d’obres del complex

Aprecien incompliments en matèria urbanística i mancances en la seua tramitació

La roda de premsa de la plataforma contra el projecte de Nova Tracjusa ha tingut lloc a la seu d’Ipcena a Lleida.

Raúl RamírezCap de Comarques

La plataforma contra el projecte de Nova Tracjusa, que preveu fer servir residus per produir gas a la planta de purins de Tracjusa a Juneda, ha presentat un recurs de reposició a l’ajuntament contra la llicència d’obres del complex. L’entitat aprecia incompliments en matèria urbanística i mancances en la seua tramitació. Si aquest recurs es desestima, preveuen recórrer al contenciós administratiu. Aquesta iniciativa arriba després que Fiscalia descartés la suspensió cautelar del permís d’obres.

