Estafat amb 40.000 euros per una trucada falsa que suplantava un banc a Mollerussa
Els ciberdelinqüents van utilitzar vishing i una aplicació fraudulenta per accedir al compte de la víctima; l’Audiència de Lleida recorda que els bancs han de retornar els diners tret de negligència greu del client
Els Mossos d’Esquadra investiguen una estafa que va patir la setmana passada un veí de Mollerussa d’uns 60 anys en la qual els ciberdelinqüents van aconseguir robar-li uns 40.000 euros del seu compte al BBVA, segons ha pogut saber aquest diari. La víctima va presentar la denúncia divendres a la comissaria d’una estafa comesa dijous a la nit i que es va iniciar amb un mètode vishing, un frau que es comet a través d’una trucada, enganyant la víctima mitjançant la suplantació.
En aquest cas, la víctima va rebre una trucada que suplantava el BBVA per alertar-lo que era víctima d’una estafa. Per a això, li van demanar que es baixés una aplicació, amb la qual van obtenir les seues dades i claus. Amb aquestes, els estafadors van aconseguir fer diverses extraccions de 800 euros, que la víctima els fes una transferència i l’obtenció d’un crèdit. A l’adonar-se de l’engany va trucar al banc, que li va bloquejar el compte, evitant que perdés tots els diners. Tanmateix, el desfalc va ascendir a uns 40.000 euros.
En aquest tipus de casos, els ciberdelinqüents utilitzen tècniques d’enginyeria social –amb intel·ligència artificial inclosa– per trucar (vishing) i enviar SMS maliciosos (smishing) que semblen provenir de fonts legítimes com bancs, serveis públics i empreses de missatgeria, entre d’altres. Una vegada que estableixen contacte amb la víctima, utilitzen tàctiques de persuasió i manipulació per obtenir informació confidencial, com números de compte, contrasenyes, codis d’accés o fins i tot fer transferències de diners directament des del compte de la víctima.
Els Mossos van registrar el 2023 més de 3.000 casos d’estafa per vishing a Catalunya. Per això, aconsellen no proporcionar informació personal per telèfon, no fer clic en enllaços sospitosos, no atendre trucades desconegudes i bloquejar números sospitosos.
L’Audiència de Lleida obliga els bancs a tornar els diners d’estafes digitals si no hi ha negligència del client
L’Audiència de Lleida ha emès dos sentències en les quals obliga els bancs a cobrir els diners sostrets a un client al ser víctima d’una estafa, com ha avançat SEGRE. En una va obligar a tornar 4.000 euros i en l’altra, 50.600.
En totes dos, l’Audiència va recordar que la jurisprudència és unànime a l’hora de sentenciar que el banc ha de reemborsar les quantitats sostretes al seu client i que l’única excepció és que aquest hagi comès una negligència greu que el faci responsable. De fet, el passat 9 d’abril el Tribunal Suprem va dictar una sentència en la qual aclareix que les entitats bancàries han d’assumir la responsabilitat de les estafes a través d’internet, tret que puguin demostrar que el client va actuar amb negligència greu, la qual cosa estableix jurisprudència.