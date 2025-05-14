SEGRE

SUCCESSOS

Estafat amb 40.000 euros per una trucada falsa que suplantava un banc a Mollerussa

Els ciberdelinqüents van utilitzar vishing i una aplicació fraudulenta per accedir al compte de la víctima; l’Audiència de Lleida recorda que els bancs han de retornar els diners tret de negligència greu del client

La víctima va denunciar el cas divendres a la comissaria de Mollerussa. - SEGRE

La víctima va denunciar el cas divendres a la comissaria de Mollerussa. - SEGRE

Publicat per
Joan GómezAlbert GuerreroPeriodista
Lleida

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Mossos d’Esquadra investiguen una estafa que va patir la setmana passada un veí de Mollerussa d’uns 60 anys en la qual els ciberdelinqüents van aconseguir robar-li uns 40.000 euros del seu compte al BBVA, segons ha pogut saber aquest diari. La víctima va presentar la denúncia divendres a la comissaria d’una estafa comesa dijous a la nit i que es va iniciar amb un mètode vishing, un frau que es comet a través d’una trucada, enganyant la víctima mitjançant la suplantació.

En aquest cas, la víctima va rebre una trucada que suplantava el BBVA per alertar-lo que era víctima d’una estafa. Per a això, li van demanar que es baixés una aplicació, amb la qual van obtenir les seues dades i claus. Amb aquestes, els estafadors van aconseguir fer diverses extraccions de 800 euros, que la víctima els fes una transferència i l’obtenció d’un crèdit. A l’adonar-se de l’engany va trucar al banc, que li va bloquejar el compte, evitant que perdés tots els diners. Tanmateix, el desfalc va ascendir a uns 40.000 euros.

En aquest tipus de casos, els ciberdelinqüents utilitzen tècniques d’enginyeria social –amb intel·ligència artificial inclosa– per trucar (vishing) i enviar SMS maliciosos (smishing) que semblen provenir de fonts legítimes com bancs, serveis públics i empreses de missatgeria, entre d’altres. Una vegada que estableixen contacte amb la víctima, utilitzen tàctiques de persuasió i manipulació per obtenir informació confidencial, com números de compte, contrasenyes, codis d’accés o fins i tot fer transferències de diners directament des del compte de la víctima.

Els Mossos van registrar el 2023 més de 3.000 casos d’estafa per vishing a Catalunya. Per això, aconsellen no proporcionar informació personal per telèfon, no fer clic en enllaços sospitosos, no atendre trucades desconegudes i bloquejar números sospitosos.

L’Audiència de Lleida obliga els bancs a tornar els diners d’estafes digitals si no hi ha negligència del client

L’Audiència de Lleida ha emès dos sentències en les quals obliga els bancs a cobrir els diners sostrets a un client al ser víctima d’una estafa, com ha avançat SEGRE. En una va obligar a tornar 4.000 euros i en l’altra, 50.600.

En totes dos, l’Audiència va recordar que la jurisprudència és unànime a l’hora de sentenciar que el banc ha de reemborsar les quantitats sostretes al seu client i que l’única excepció és que aquest hagi comès una negligència greu que el faci responsable. De fet, el passat 9 d’abril el Tribunal Suprem va dictar una sentència en la qual aclareix que les entitats bancàries han d’assumir la responsabilitat de les estafes a través d’internet, tret que puguin demostrar que el client va actuar amb negligència greu, la qual cosa estableix jurisprudència.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking