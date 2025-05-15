“Si rebenta la presa del pantà de l'Albagés, tothom al saló de festes”
Els pobles de la primera corona de risc de l’embassament de l’Albagés elegeixen les sales de ball locals com a punts d’evacuació. Tots avalen el Pla d’Autoprotecció de la Generalitat
Les sales de ball dels tres pobles de les Garrigues que es troben a la primera corona de risc davant d’una eventual rebentada, improbable però no impossible, de la presa de l’Albagés, adquiriran un nou ús en les properes setmanes, amb l’aprovació del Pla d’Autoprotecció de l’embassament: es convertiran en el punt d’evacuació per als veïns, és a dir, en el lloc al qual s’han de dirigir en cas que s’activin les sirenes i la resta de dispositius d’alerta previstos davant d’una contingència d’aquest tipus.
Es tracta de l’Albagès, situat a tot just un quilòmetre en línia recta de la presa; el Cogul, ubicat a una mica més de cinc, i Aspa, que es troba a menys de vuit. Els salons municipals de ball (sala polivalent a Aspa) dels tres ofereixen dos característiques que els situen com a adequats per a aquesta utilitat.
Una consisteix a trobar-se a una altitud suficient per resultar segures en cas d’avinguda. El nucli de l’Albagés es troba a una altitud de 372 metres sobre el nivell del mar, 62 per sobre dels fonaments de la presa, i protegit per una àmplia plana capaç d’absorbir el gruix de l’eventual riuada. El Cogul i Aspa, situats, a 279 i 256 metres, es troben per sota de la cota del riu a l’Albagés, que és de 305, malgrat que també compten amb la defensa d’una extensa zona anegable situada per sota.
Les tres localitats es troben dins de l’anomenada “primera corona”, que inclou el territori que es veuria inundat en menys de mitja hora en cas de col·lapse del pantà. Aquesta àrea també inclou una part del terme d’Alfés, encara que de manera tangencial i sense el seu nucli urbà.
L’altra característica consisteix que les sales de ball ofereixen prou capacitat per acollir la població evacuada, de 344 persones empadronades en el cas de més nombre, que és el de la localitat que dona nom a la presa.
“Com a lloc d’emergència estem habilitant la sala del ball, que es troba a la part alta del poble i hi ha espai per a tothom”, explica Romina León, alcaldessa del Cogul.
Cap dels tres ajuntaments no ha presentat al·legacions al Pla d’Autoprotecció de l’embassament, el període d’exposició pública del qual acaba demà. “Ens remetem al que posa en el pla d’autoprotecció, que considerem correcte”, assenyala Víctor Masip, alcalde de l’Albagés.
Una vegada resoltes les al·legacions, i incorporades en el seu cas, el document ha de passar per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, que es reuneix a final de cada mes. I, després, aquest document ha d’integrar-se al Pla de Seguretat de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) després de verificar que inclou els requisits de la normativa estatal. Aleshores podran començar les proves de càrrega del pantà.