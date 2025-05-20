SEGRE

Qui són els 7.200 immigrants de Lleida que des d'avui tenen accés a 'papers'?

Rebaixa de tres a dos anys el període mínim d’estada per poder demanar la regularització per arrelament

Qui són els 7.200 immigrants de Lleida que des d'avui tenen accés a 'papers'?

Publicat per
S. COSTA D.EDUARDO BAYONAPeriodista
Lleida

Creat:

Actualitzat:

Amb l’entrada en vigor del nou reglament d’Estrangeria, un total de 7.206 immigrants residents a la demarcació de Lleida passen a tenir dret a sol·licitar la regularització per arrelament, gràcies a la reducció del requisit mínim d’estada de tres a dos anys. Aquesta mesura, que suposa un canvi significatiu en la política migratòria, impacta directament en el perfil de la immigració a les comarques lleidatanes.

Qui són aquestes persones?

Segons dades de l’INE, la gran majoria —el 85% dels beneficiaris— provenen de l’Amèrica Llatina i del continent africà. En concret:

  • 3.428 persones (47,6%) procedeixen de països de l’Amèrica Central i del Sud.
  • 2.755 persones (38,2%) són d’origen africà.

Aquests dos col·lectius encapçalen el perfil dels nous potencials regularitzats, tot i que també hi ha una presència significativa d’altres procedències:

  • 713 europeus extracomunitaris (9,9%), com ara persones d’Ucraïna, Geòrgia o Albània.
  • 250 asiàtics (3,5%).
  • 58 nord-americans (0,8%), incloent ciutadans dels Estats Units, Mèxic i Canadà.

En termes relatius, aquesta regularització podria representar prop del 2% de la població total de la demarcació de Lleida, i fins a un 15% de la població estrangera resident, segons estimacions demogràfiques recents.

Limitacions i requisits

Cal destacar que queden exclosos d’aquesta via d’arrelament aquells que han sol·licitat asil o protecció internacional —un grup en creixement, amb predomini de veneçolans, colombians i peruans—. Així mateix, es manté la necessitat de no tenir antecedents penals ni ser considerat una amenaça per a la seguretat pública.

L’impacte del canvi legal també és rellevant des del punt de vista administratiu: cap persona que tramiti aquesta sol·licitud pot ser detinguda ni expulsada per la seua situació irregular durant la tramitació del seu expedient. Tot i això, el silenci administratiu seguirà tenint un valor denegatori si l’Administració no resol dins dels 90 dies establerts.

Integració i accés al treball

El nou reglament també vincula l’accés als papers amb l’esforç d’integració, valorant aspectes com l’aprenentatge del català i el castellà. Tot i que estudiar idiomes oficials ja no dona accés directe a la regularització, sí que compta com a mèrit a l’hora de renovar permisos.

També es manté l’arrelament socioformatiu per a tres supòsits concrets, com ara cursar l’ESO o formacions per obtenir certificats de professionalitat. Aquest permís, d’un any prorrogable, permet treballar fins a 30 hores setmanals amb un sou proporcional al salari mínim interprofessional.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking