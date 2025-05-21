Mont-rebei recupera el seu esplendor amb el pantà de Canelles al 85% de capacitat
L'emblemàtic congost entre Catalunya i Aragó torna a ser navegable després de mesos de sequera, assegurant dues campanyes de reg a la Noguera Ribagorçana
El congost de Mont-rebei tornarà a brillar en tot el seu esplendor aquesta primavera gràcies a la recuperació del nivell d'aigua al pantà de Canelles, que ja ha assolit el 85% de la seva capacitat. Aquest increment substancial de les reserves hídriques no només beneficiarà el turisme a la zona, sinó que també garanteix els recursos necessaris per a les pròximes dues campanyes de reg a la conca de la Noguera Ribagorçana.
"En temes d'aigua mai es pot donar res per segur, com hem vist aquests anys, però si no hi ha sorpreses la recuperació dels embassaments de la Noguera Ribagorçana permeten donar dos campanyes pràcticament per assegurades", ha declarat José Luis Pérez, president del Canal d'Aragó i Catalunya. Les dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ho confirmen, amb un volum total de 890 hm³ emmagatzemats entre els pantans d'Escales, Canelles i Santa Anna.
L'increment de les reserves ha estat espectacular en els darrers mesos. En només cent dies, entre el 9 de febrer i el 20 de maig, els tres embassaments han augmentat les seves reserves en 218 hm³, amb Canelles acumulant el 80% d'aquest volum (180 hm³).
Aquest pantà, a la frontera entre Lleida i l'Aragó, ha passat de tenir només un 22,53% de la seva capacitat durant la Setmana Santa del 2024 a l'actual 85%, una xifra que permet reprendre activitats turístiques clau a la zona.
L'impacte en el turisme i les activitats recreatives
La recuperació del nivell d'aigua al pantà de Canelles té un impacte directe en el potencial turístic del congost de Mont-rebei, un dels tresors naturals que separa les províncies de Lleida i Osca. Aquest paratge, que rep centenars de visitants setmanalment, ofereix dues experiències principals: el senderisme per les parets excavades a la roca i la navegació per les aigües del pantà.
Per a què la navegació sigui viable, el pantà de Canelles necessita assolir almenys el 50% de la seva capacitat o que el riu Noguera Ribagorçana aconsegueixi un cabal de 15 m³/s. Amb l'actual 85%, no només es compleixen aquestes condicions, sinó que s'assegura una temporada turística completa per als amants dels esports aquàtics i les activitats de lleure a l'aire lliure.
Beneficis per al sector agrícola
L'augment de les reserves també beneficia directament els sistemes de regadiu de la zona. Els embassaments de la conca de la Ribagorçana proveeixen el Canal de Pinyana (13.086 hectàrees), l'Algerri-Balaguer (7.800) i la zona baixa de l'Aragó i Catalunya (44.000 hectàrees, el 98% a Lleida). Amb les reserves actuals, el sector agrícola pot respirar tranquil davant les pròximes dues campanyes de reg.