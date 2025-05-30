Continua l’alerta per risc a la presa de Rialb un mes després de detectar-hi una filtració
Protecció Civil manté el seguiment tècnic per la filtració a l'embassament, amb reunions setmanals amb la CHE
L'Inuncat continua actiu i la presa es troba en escenari 1, a l'espera que finalitzin les reparacions
Protecció Civil manté el seguiment de la situació a l'embassament de Rialb, arran de la filtració detectada a mitjans del mes d'abril. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) continua treballant sobre el terreny per localitzar amb precisió l'origen de la filtració i tots dos organismes mantenen la coordinació, mitjançant reunions de seguiment tècnic setmanals. El Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) es manté en fase d'Alerta de manera preventiva, mentre continuen les tasques de localització i segellat. La presa es troba en escenari 1, el qual implica que s'ha detectat una incidència que requereix l'aplicació de mesures correctores, com ara tècniques d'explotació o desembassament.
Aquest escenari no comporta un risc imminent, ja que la situació es considera controlable amb els mitjans tècnics i operatius disponibles i no implica “en aquest moment” risc per als veïns aigües avall, segons la Confederació. “S’han produït esdeveniments que, si no s’apliquen mesures de correcció (tècniques, d’explotació, desembassament...), podrien ocasionar perill d’avaria greu o de ruptura, si bé la situació es pot solucionar amb seguretat mitjançant l’aplicació de les mesures previstes i amb els mitjans disponibles”, segons dicten les normes tècniques de seguretat de les preses. Tampoc no comporta riscos per als usos (proveïments, regadiu o hidràulic).
El pantà de Rialb té capacitat per a 403 hectòmetres cúbics d’aigua (de fet, n’emmagatzema 398 hm) i es va inaugurar fa just 25 anys. Regula l’aigua del riu Segre aigües avall d’Oliana (84,3 hectòmetres en total, actualment al 80,5%) i és el segon més gran de Catalunya després de Canelles (Noguera Ribagorçana), a la frontera amb Aragó.