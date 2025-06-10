Comença la calor intensa a Lleida amb els pantans a prop del ple absolut
Les reserves hídriques de les conques lleidatanes superen el 92% de capacitat total, amb un increment significatiu respecte al mateix període de 2024 al Segre i la Ribagorçana
Els embassaments de les comarques lleidatanes afronten l'arribada de les primeres temperatures elevades d'estiu amb un estat òptim, assolint el 92,54% de la seva capacitat total. Aquesta situació contrasta notablement amb les xifres registrades fa just un any, quan algunes conques presentaven nivells molt inferiors, especialment a la Ribagorçana i el Segre, on s'ha experimentat una notable recuperació.
Les dades recollides a 10 de juny de 2025 mostren una situació particularment favorable al sistema de la Pallaresa, que manté el 95,15% de la seva capacitat, amb l'embassament de Talarn gairebé al límit (99,43%). El sistema del Segre presenta encara millors registres, amb un 98,36% de capacitat global, destacant l'embassament de Rialb que ha passat d'un 54,27% el juny de 2024 a un impressionant 98,96% actual.
Recuperació espectacular de Canelles
La transformació més notable es troba al sistema de la Ribagorçana, on l'embassament de Canelles ha multiplicat les seves reserves, passant d'un preocupant 31,35% fa un any a un confortable 85,71% actualment. En conjunt, aquesta conca ha incrementat les seves reserves del 52,01% al 85,43%, aportant tranquil·litat davant les necessitats hídriques de l'estiu.
Mont-rebei recupera el seu esplendor amb el pantà de Canelles al 85% de capacitat
Vertiginós increment als embassaments de la Ribagorçana, que ja té aigua per a dos campanyes
L'embassament de Mequinença, a la conca de l'Ebre, també registra nivells òptims amb un 95,19% de la seva capacitat, millorant les xifres de l'any anterior quan se situava al 91,20%.
Calor intensa i possibles tempestes
Mentre els embassaments presenten aquest escenari favorable, Catalunya s'enfronta a una onada de calor amb temperatures que assoliran els 37-38°C a la plana de Lleida i superaran lleugerament els 30°C al Pirineu. Les previsions meteorològiques indiquen que durant la tarda es podrien desenvolupar núvols d'evolució que donarien pas a tempestes, especialment a la zona pirinenca i prepirinenca.
Els propers dies mantindran un patró similar, amb matins assolellats i tardes amb risc de xàfecs al Pirineu. Les temperatures continuaran elevades sense canvis significatius, fet que contrasta positivament amb l'actual situació hídrica, que permet afrontar amb garanties les necessitats d'aigua durant els mesos més calorosos.