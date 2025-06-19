Presenten el pla de seguretat del pantà de l'Albagés, i així sona l'alarma
La Comissió de Protecció Civil convalidarà el pla d'autoprotecció durant el juliol, fet que permetrà iniciar l'ompliment de l'embassament si hi ha reserves hídriques
El pantà de l'Albagés ha presentat avui el seu pla de seguretat amb la participació de representants del Departament d'Agricultura, Interior i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. En els propers dies es formalitzarà la signatura de l'acta que oficialitzarà completament el registre d'aquest document essencial per a la gestió de la infraestructura hidràulica.
Segons han explicat les autoritats, la Comissió de Protecció Civil convalidarà el pla d'autoprotecció al llarg del mes de juliol, un tràmit necessari que complementa el pla de seguretat. Un cop finalitzats aquests processos administratius, es podria començar a omplir l'embassament de l'Albagés, sempre que hi hagi reserves hídriques disponibles.
Manteniment del cabal actual
Les previsions actuals contemplen garantir que l'embassament no perdi els cabals que té actualment, que se situen al voltant dels 7 hectòmetres cúbics. Aquest volum es mantindrà mitjançant aportacions des del riu.
Anàlisi de riscos i impacte territorial
El pla també inclou un estudi detallat sobre l'impacte potencial en cas d'incidents. S'han identificat dues zones d'afectació: una primera corona que inclou quatre poblacions properes, on l'aigua arribaria en aproximadament mitja hora (Aspa, Cogul, Albagés i Alfés) en el pitjor escenari possible, i una segona corona que abastaria Lleida i tot el Baix Segre.
La documentació completa del pla estarà disponible per a la seva consulta pública al web oficial de l'organisme gestor de l'embassament.