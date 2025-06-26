El bus exprés, desbordat i amb esperes de més de dos hores
Tensió entre els usuaris i els Mossos acudeixen a parar un aldarull
La línia de bus exprés entre Alfarràs i Lleida per la carretera N-230 segueix a punt del col·lapse per l’alta demanda, la falta de places i el retard de molts dels serveis, que en la majoria dels casos és d’uns 15 minuts però ahir van superar l’hora. La situació, que es repeteix de forma habitual, ha generat de nou un augment de queixes dels passatgers i va assolir ahir un punt crític quan es va produir una baralla entre dos passatgeres, que va requerir la intervenció dels Mossos d’Esquadra. Una dona que viatjava en un dels autobusos es va encruelir amb una de menor d’edat per haver demanat explicacions al conductor, ja que feia més d’una hora i mitja que esperava en una de les marquesines de Torrefarrera per arribar a Lleida. La dona va decidir baixar de l’autobús i es va encarar a crits amb la jove, a la qual també va agredir davant de la resta de passatgers.
Diversos veïns que esperaven l’autobús de les 10.23 hores a Torrefarrera van veure passar fins a tres autocars posteriors (a les 10.40, a les 11.44 i 12.03), tots complets, sense possibilitat de pujar. No va ser fins a les 12.30, amb un bus que va arribar amb 10 minuts de retard, que van poder iniciar el seu trajecte cap a Lleida, on van arribar cap a les 12.50 hores. Alguns usuaris, desesperats per arribar a temps a les seues destinacions, van optar per trucar a taxis com a alternativa davant la impossibilitat d’utilitzar el transport públic. “Als tres busos que han passat es quedava sense pujar-hi més gent de la que hi pujava”, van explicar alguns dels afectats. “A l’únic bus de reforç de les 12.03, que sí que tenia places lliures, el conductor no ens ha deixat pujar perquè no teníem el tíquet validat del bus al qual no hem pogut pujar a les 10.30”, van explicar. Aquest problema és especialment greu durant el curs escolar i a les franges horàries d’entrada als centres educatius, encara que ara es produeix fora del període lectiu i “el col·lapse diari per desplaçar-se en transport públic persisteix”, van dir usuaris.
De fet, a començaments del curs escolar, el mes de setembre passat, la Generalitat va habilitar un tercer bus de reforç a primera hora del matí en aquesta línia entre Alfarràs i Lleida per evitar que els usuaris de Torrefarrera, última parada de la línia abans d’arribar a Lleida, es quedessin a terra al no quedar places. No obstant, a començaments d’any va quedar suprimit un dels tres autocars que cobrien aquesta línia com a reforç en hores punta del matí quan nombrosos estudiants i treballadors l’agafaven per arribar a la capital del Segrià, la qual cosa va provocar de nou les queixes dels usuaris i de l’ajuntament de Torrefarrera. El consistori va rebre desenes de queixes que van ser trasllades a la delegació de Territori a Lleida.