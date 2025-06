Problemes per trobar casa a les Garrigues, comarca amb milers de cases buides i nul mercat de lloguer

Les Garrigues pateix una paradoxa habitacional amb milers de cases buides però un mercat de lloguer pràcticament inexistent. Segons dades de l'Idescat, la comarca comptava el 2011 amb més de 3.000 habitatges buits, mentre que a dia d'avui el portal immobiliari Idealista només ofereix 6 opcions de lloguer en tota la comarca davant més de 200 propietats en venda. L'any 2020, el llavors president del Consell Comarcal de les Garrigues, Josep Setó, explicava a SEGRE que la situació havia empitjorat i que les cases buides ja serien més de 5.000.

"Ens està resultant molt difícil trobar habitatge per llogar als Torms", explica en David Masip, qui viu actualment amb la seva dona i la seva filla a la casa del seu pare, un agricultor jubilat d'aquesta població de les Garrigues.

Concretament als Torms hi viuen, segons dades recents de l'Idescat del 2024, 138 persones, i hi ha 119 habitatges, 66 dels quals són principals i 53 són no principals (segones residències i habitatges buits). Només el 55% dels habitatges són, doncs, principals. Segons Idealista, hi ha 2 habitatges en venda i cap està en lloguer.

Tot i l'abundant oferta d'habitatges buits, la família Masip no troba alternatives de lloguer. "Ens hauria agradat un lloguer d'un any amb opció a compra, però les immobiliàries no donen aquesta opció", lamenta.

La situació no impedeix, però, que el David i la seva família hagin decidit apostar per la vida rural. Recentment empadronats als Torms, tenen previst obrir una fleca a l'agost en una antiga aula de l'escola local . El negoci no es limitarà a la venda de pa, sinó que també promocionarà online productes de qualitat de la comarca com olis, vins i tòfona de Bellaguarda. A més, en David també assumirà el càrrec d'agutzil del poble.

Recuperació de serveis bàsics

La iniciativa de la família Masip s'emmarca en un context de recuperació de serveis bàsics a la comarca. Els Torms i Arbeca recuperaran les seves respectives fleques, un fet especialment rellevant per a poblacions petites on aquests serveis són essencials. En el cas dels Torms, l'alcalde ha explicat que els veïns podran decidir quins articles de primera necessitat volen trobar a la nova botiga.

"Aquest ha estat un gran pas per a nosaltres i un important canvi de vida. Volem involucrar-nos al màxim en la localitat", afirma en David, il·lustrant la voluntat de moltes famílies de contribuir a la revitalització de les zones rurals, tot i les dificultats per accedir a un habitatge adequat.

Aquesta problemàtica reflecteix un desequilibri estructural al mercat immobiliari de les Garrigues, on la majoria de propietaris prefereixen vendre els seus immobles abans que llogar-los, provocant un estancament del mercat de lloguer que dificulta l'arribada de nous habitants o el canvi d'habitatge de les famílies ja residents.