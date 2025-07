Endesa inspecciona la línia afectada per l'incendi entre Guissona i Ponts: danys en 12 quilòmetres

Els equips tècnics d'Endesa han accedit aquest dimecres a la zona afectada pel virulent incendi originat el passat dimarts a Torrefeta, a la Segarra, per inspeccionar físicament la línia elèctrica de mitjana tensió entre Guissona i Ponts. Aquesta inspecció ha estat possible després de rebre l'autorització del Centre de Coordinació de Bombers, que treballa intensament des de fa dos dies per controlar un incendi que ja ha calcinat unes 6.500 hectàrees i ha provocat la mort de dues persones.

La inspecció realitzada ha permès identificar danys significatius en un tram de 12 quilòmetres de línia entre les localitats de Cabanabona i Cosco, on s'han detectat 15 suports de fusta completament cremats. Malgrat la gravetat d'aquests danys estructurals, el Centre de Control d'Endesa ha aconseguit executar diverses maniobres per reconfigurar la xarxa elèctrica, fet que ha permès restablir el subministrament a la majoria dels clients afectats, quedant actualment només 118 abonats sense servei.

Desplegament de grups electrògens a la zona

La companyia elèctrica ja ha mobilitzat diversos grups electrògens que s'estan desplaçant cap al centre de comandament de l'emergència. Aquests equips estan preparats per ser instal·lats immediatament un cop es rebi l'autorització per part del centre de comandament que gestiona l'incendi, amb l'objectiu de garantir el subministrament als 118 clients que encara romanen sense electricitat.

Coordinació amb els serveis d'emergència

Endesa manté una estreta col·laboració amb els serveis d'emergència que treballen a la zona des que es va iniciar l'incendi el dimarts 6 d'agost de 2024. Cal recordar que aquest foc, d'una virulència extraordinària, va obligar a confinar aproximadament 20.000 persones a les comarques de la Segarra, l'Urgell i la Noguera, i va generar un fenomen meteorològic excepcional: un pirocúmul que va assolir els 19.000 metres d'altitud, esdevenint un cas sense precedents a Catalunya.

La companyia continua treballant per normalitzar el servei elèctric el més aviat possible, sempre prioritzant la seguretat tant dels equips tècnics com dels residents a les zones afectades per aquest devastador incendi.