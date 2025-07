Ordeig admet que hi ha "molt marge de millora" en la gestió del territori i es compromet a fer "canvis substancials"

Publicat per acn / redacció Creat: Actualitzat:

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, admet que hi ha "molt marge de millora" en la gestió forestal i agrícola a Catalunya, i coincideix amb el sector agrari i ramader que cal fer "canvis substancials". Durant una reunió a Guissona (Segarra) arran del devastador incendi a Torrefeta i Florejacs, Ordeig ha anunciat que el Govern presentarà diverses mesures i ha demanat que "tothom ajudi a mobilitzar els recursos econòmics necessaris i la regulació jurídica". Segons Ordeig, l'executiu farà "tot el que legalment es pugui" per donar suport els afectats i ha avançat que, un cop recomptats els danys en l'activitat agrària, faran una proposta d'ajuts perquè "no es poden perdre agricultors" i cal "ajudar-los i tirar endavant".

El conseller ha defensat que un paisatge agroforestal és "el millor tallafoc" i ha advertit que "un país abandonat és un país que es crema". Per això, s'ha mostrat comprensiu amb les demandes del sector primari i s'ha mostrat partidari que hi hagi "una complicitat" de les administracions i una simplificació administrativa perquè puguin fer la feina "de forma àgil, diligent i ràpida".

Ordeig ha alertat que les últimes dècades la superfície forestal ha augmentat de forma "preocupant" a Catalunya i que cal fer "un canvi substancial" en la gestió forestal i del territori. "Estem jugant amb foc. Patirem desgràcies en el futur amb el canvi climàtic, l'augment de les temperatures, l'abandonament dels boscos i les dificultats per gestionar la massa forestal", ha opinat.

El Govern aposta per reforçar l'autoprotecció

El titular d'Agricultura ha avançat que el Govern impulsarà una proposta urgent de franges de protecció de zones habitades que ara no existeixen i d'adequació de més punts d'aigua. En segon lloc, plantejarà una proposta d'actuació en zones estratègiques per "evitar grans incendis" de sisena generació que puguin cremar el país gràcies a la continuïtat forestal. A més, el conseller ha defensat una aposta per la bioeconomia i l'aprofitament de la fusta.

"Els diners no seran un problema per ajudar els afectats"

Sobre les conseqüències de l'incendi de Torrefeta i Florejacs, el conseller ha recordat que ja s'ha demanat una primera avaluació dels danys en infraestructures i que el Govern farà una proposta dels danys en l'activitat agrària perquè "no es poden perdre agricultors" i cal "ajudar-los i tirar endavant". En qualsevol cas, Ordeig ha afirmat que "els diners no seran un problema" i que la prioritat és que "sigui ràpid".

D'altra banda, Ordeig ha afirmat que ara no està damunt la taula una possible revisió de les restriccions en l'activitat agrícola durant les onades de calor com la de l'última setmana. Així, ha recordat que l'incendi de Torrefeta s'ha produït en unes circumstàncies inèdites i que no s'havien vist mai. "Cal trobar un punt d'equilibri per poder fer la sega, però fer-la en condicions", ha afirmat.

Reunió a Guissona

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha reunit a l'Ajuntament de Guissona amb representants de les organitzacions agràries Unió de Pagesos, JARC, Asaja i la FCAC; del Gepif, Agents Rurals i ADF; la comunitat de regants del canal Segarra Garrigues; Mossos d'Esquadra; els alcaldes i alcaldesses d'Agramunt, Cabanabona, Artesa de Segre, Guissona, Oliola, Ponts, Sanaüja, Torrefeta i Florejacs, i Vilanova de l'Aguda. A la trobada també hi han assistit agricultors i ramaders afectats.

Abans de la reunió els assistents han fet un minut de silenci en record dels dos ramaders morts per l'incendi a prop del nucli de Coscó, a Oliola. El conseller ha volgut traslladar el seu "suport moral" i el condol als familiars i amics de les víctimes.