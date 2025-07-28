SEGRE

Enquesta: més multes als que es banyen als estanys d'alta muntanya?

Avui, l'enquesta de la setmana de SEGRE és sobre aquest tema. Us preguntem si caldria multar amb més força la gent que no compleixi aquesta norma.

Alguns dels joves que es van banyar a l’estany de Gerber. - @PIJOAN_JORDI

Alguns dels joves que es van banyar a l’estany de Gerber. - @PIJOAN_JORDI

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Una de les notícies més llegides de la setmana passada a SEGRE va ser la dels joves d'un esplai que es banyaven a l'estany Gerber, dins del Parc Nacional d'Aigüestortes. Un fet prohibit des de fa dècades pel seu impacte crític sobre la biodiversitat d'aquests ecosistemes. 

Així, malgrat estar prohibit, és habitual veure-hi gent a dins de l'aigua, malmetent d'ecosistema i mostrant un comportament poc exemplar. Avui, l'enquesta de la setmana de SEGRE és sobre aquest tema. Us preguntem si caldria multar amb més força la gent que no compleixi aquesta norma. 

Enquesta

Creieu que s’han d’endurir les sancions als qui es banyin en estanys d’alta muntanya?

Gràcies per participar

  •  

    341

  •  

    89

  •  

    23

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking