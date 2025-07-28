Enquesta: més multes als que es banyen als estanys d'alta muntanya?
Avui, l'enquesta de la setmana de SEGRE és sobre aquest tema. Us preguntem si caldria multar amb més força la gent que no compleixi aquesta norma.
Una de les notícies més llegides de la setmana passada a SEGRE va ser la dels joves d'un esplai que es banyaven a l'estany Gerber, dins del Parc Nacional d'Aigüestortes. Un fet prohibit des de fa dècades pel seu impacte crític sobre la biodiversitat d'aquests ecosistemes.
Així, malgrat estar prohibit, és habitual veure-hi gent a dins de l'aigua, malmetent d'ecosistema i mostrant un comportament poc exemplar. Avui, l'enquesta de la setmana de SEGRE és sobre aquest tema. Us preguntem si caldria multar amb més força la gent que no compleixi aquesta norma.