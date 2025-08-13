SUCCESSOS
Cau un grup criminal per robatoris a empreses, una a Mollerussa
Van entrar en una nau de lloguer de maquinària i també en un restaurant. Vuit detinguts acusats de saquejar caixes fortes i robar per valor de més de 100.000 €
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Granollers van detenir el passat 7 d’agost vuit homes com a presumptes autors dels delictes de robatori amb força, danys i pertinença a grup criminal. Se’ls atribueixen sis robatoris a empreses, un en una empresa de lloguer de maquinària de Mollerussa fa 15 dies. Fonts policials van assenyalar que els lladres fins i tot van entrar en un restaurant pròxim a la nau pensant que es tractava de l’empresa en la qual volien robar i també es van emportar algun objecte.
La investigació es va iniciar el passat 14 de juliol, al tenir coneixement d’un robatori amb força en una empresa de Granollers. El modus operandi dels autors era actuar durant el cap de setmana, amb l’empresa buida de treballadors, sabotejaven el subministrament elèctric per inutilitzar el sistema d’enregistrament de les càmeres de seguretat i deixar sense alimentació el sistema d’alarma. A continuació, vigilaven les instal·lacions per assegurar-se que ningú havia avisat per reparar el subministrament i, quan la bateria del sistema d’alarma s’havia esgotat, executaven el robatori sense por de ser detectats. Els lladres accedien a les empreses utilitzant la força, obrien la caixa forta amb radials i fugien utilitzant vehicles de lloguer. Gràcies a un d’aquests vehicles, es va identificar els integrants del grup criminal, que ja havia estat relacionat abans amb diversos robatoris a la demarcació de Lleida.
En total se’ls atribueixen robatoris a Mollerussa, Granollers, la Garriga, Viladecans i Sant Feliu de Llobregat. Una vegada dins de les empreses, buscaven diners i eines industrials d’alt valor econòmic.
Els vuit sospitosos van ser arrestats el passat 7 d’agost en un domicili de Tordera, on van trobar gran quantitat d’objectes robats, el valor dels quals supera els 100.000 euros.
Els agents van poder recuperar eines industrials, guants de treball, peces de neoprè, roba, calçat, rellotges, gorres, telèfons, mòbils, ordinadors, diners en efectiu i càmeres fotogràfiques, entre d’altres. El material sostret més els danys que van causar a les naus va provocar un dany patrimonial superior a 170.000 euros.