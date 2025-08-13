INVERSIÓ
Tàrrega il·luminarà amb llums led tots els polígons industrials
L’ajuntament de Tàrrega portarà a terme una profunda renovació de la il·luminació dels polígons industrials de la ciutat amb tecnologia led. El consistori ha adquirit 183 lluminàries que s’instal·laran als polígons de la Canaleta, Riambau i Llevant amb l’objectiu de guanyar en eficiència, augmentar l’estalvi i millorar la visibilitat.
En concret, s’han comprat 74 lluminàries led per al polígon de la Canaleta, 47 per al polígon Llevant i 52 per al polígon Riambau, a banda de 10 més per a les rondes i rotondes d’accés a aquestes zones. Així mateix, també s’afegeixen deu noves columnes de nou metres d’altura per renovar les que estan deteriorades.
Està previst que pròximament comencin els treballs d’instal·lació per substituir les anteriors il·luminacions, que ja havien perdut potència i necessitaven una millora.
Amb aquesta actuació, que suposa una inversió en la compra de 34.132,39 euros, tots els punts de llum dels polígons de Tàrrega comptaran amb tecnologia led.