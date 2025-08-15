SERVEIS
Una avaria deixa sense mòbil 3 dies deu pobles de la Noguera i el Pallars
L’ajuntament de Vilanova de Meià cedeix el seu telèfon fix als veïns
Una avaria va deixar sense telefonia mòbil de dilluns a dimecres Vilanova de Meià i els seus set nuclis, i localitats de Tremp i de Conca de Dalt com Rivert, Aramunt i Sant Martí de Canals. A Artesa de Segre hi va haver queixes per problemes de cobertura de telefonia i internet aquelles mateixes jornades.
La incidència, que va afectar almenys una desena de pobles en una àrea de més de 500 km2 de la Noguera i el Pallars Jussà, es va deure a la caiguda d’un dels repetidors de la xarxa de telefonia i l’efecte dòmino que això va provocar en altres pals.
“Us demanem que truqueu a les vostres companyies per avisar que no hi ha cobertura. Qui no pugui, pot venir a l’ajuntament a fer la trucada”, va proposar dimarts als seus veïns el consistori de Vilanova de Meià. Portaven gairebé dos dies sense tenir cobertura de mòbil i encara tardarien un altre a recuperar-la.
“Ve gent a trucar i a preguntar. En unes hores han passat mitja dotzena de veïns”, va explicar un empleat municipal de Vilanova de Meià.
“Ha passat moltes vegades. Ens hem reunit amb les companyies, però no s’avança. Hem de parlar amb la Generalitat per veure com es pot millorar la cobertura”, assenyala l’alcalde de Conca de Dalt, Marc Sans, que crida l’atenció sobre el fet que a nuclis com Serradell i Hortoneda els falta línia.
“Què passa si hi ha una emergència? El telèfon és un servei bàsic. Parlem d’estendre la fibra quan hi ha pobles que mai han tingut línia i sense cobertura”, planteja.
Coincideix amb Anna Sentinella, alcaldessa de Baix Pallars, on dimarts van passar tres hores sense servei per una tempesta elèctrica. “A poc que plogui o que faci vent ens quedem sense telèfon, sense internet i sense llum. El servei és molt precari i contínuament tenim queixes de veïns. Les companyies comparteixen les antenes, i quan se n’avaria una cauen totes les línies”, explica.
Aquesta situació, estesa al Pirineu, afecta àmbits com les emergències, ja que resulta impossible comunicar alertes, o les cures, ja que els sistemes de telealarma es desactiven. També l’economia, al dificultar el teletreball i alterar activitats presencials: “No es pot fer un bizum ni cobrar amb targeta, i els possibles clients, al no poder contactar-hi, creuen que els negocis estan tancats”, anota Sentinella.