INVESTIGACIÓ
Desmantellades dos plantacions de marihuana a Golmés i Bellpuig
L’operació dels Mossos d’Esquadra se salda amb dos detinguts. Eren en sengles naus amb un sistema de control remot i depenien d’un únic grup criminal
Els Mossos d’Esquadra van desmantellar dimecres dos plantacions de marihuana en sengles naus a Golmés i Bellpuig que comptaven amb sistema de vigilància amb control remot i que depenien d’un únic grup criminal. L’operació es va saldar amb dos detinguts com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, pertinença a un grup criminal i de frau de fluid elèctric.
Infraestructures vigilades
L’operació policial va començar a principis d’estiu, quan una patrulla va detectar un vehicle sospitós que circulava a baixa velocitat al polígon de Golmés entrant i sortint d’una nau sense aparent activitat. Al parar el conductor van descobrir que tenia antecedents per delictes contra la salut pública. Agents de la Unitat d’Investigació van comprovar que l’arrendatari de la nau tenia també antecedents similars i que comptava amb una altra nau industrial llogada a Bellpuig també sense activitat empresarial. Les companyies subministradores d’electricitat van confirmar un alt consum a les naus i l’existència de connexions fraudulentes.
Amb aquests indicis, dimecres els Mossos van entrar de manera simultània a les dos naus. En cada una van detenir una persona que era vigilant i jardiner de la plantació. A Golmés van decomissar 1.081 plantes i a Bellpuig, 925.
Així mateix, les naus disposaven d’un sistema de vigilància amb càmeres i rúters per a un control remot per part dels seus responsables principals. La investigació continua oberta i els detinguts van passar ahir a disposició judicial.