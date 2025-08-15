ENERGIA
Dotze entitats convoquen una protesta contra el biogàs i Ordeig vol accelerar-lo
Una dotzena d’entitats han convocat una manifestació a Lleida el 5 d’octubre per mostrar la seua oposició als macroprojectes energètics, de gestió de residus i logístics que es projecten per tot el pla de Lleida. “Volem dir prou als projectes especulatius que subordinen el territori a grans inversors”, va dir Gerard Batalla, portaveu de les entitats convocants.
Aquests grups, entre els quals s’inclouen diverses plataformes d’oposició a projectes com Nova Tracjusa de Juneda o a la planta de biogàs de CIP a la Sentiu, defensen que es tracta d’iniciatives que comporten un “greu impacte sobre la salut, el sòl agrari i la qualitat de vida del món rural”. Hi ha una vintena de macroprojectes de biometà a municipis de la Noguera, el Pla, l’Urgell i el Segrià.
Per la seua part, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, afirma que Catalunya porta retard en el desplegament de les plantes de biogàs en relació amb el nord d’Europa. “Pràcticament no n’hi ha”, va dir a l’ACN.
Així mateix, el responsable d’Agricultura va qualificar la planta de la Sentiu d’una “gran oportunitat” per reduir l’excés de nitrats a zones vulnerables i també es va mostrar favorable a treballar conjuntament amb els alcaldes contraris al projecte per tal “d’aclarir dubtes” i reticències.