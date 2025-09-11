El Cogul impulsa una comunitat energètica amb fons europeus
El Cogul posarà en marxa una comunitat energètica impulsada per un veí, Xavier Martí, i finançada en part pel ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El projecte ha estat un dels 27 seleccionats en la sisena convocatòria del programa estatal Implementa, que gestiona l’IDAE, i comptarà amb una subvenció de 547.299 euros sobre un pressupost d’1,2 milions. Així, l’objectiu és promoure la producció i l’autoconsum d’energia entre els veïns, afavorint l’eficiència i reduint costos.
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat aquesta setmana el Cogul, amb l’alcaldessa, Romina León, per conèixer la iniciativa. Va destacar que aquest projecte “és un exemple d’aprofitament dels recursos naturals per generar energia renovable que pot beneficiar directament els veïns”, i una “fórmula” amb potencial per dinamitzar socialment i econòmicament els pobles petits. “Una comunitat es tradueix en estalvi econòmic i lluita contra el canvi climàtic”, va dir.
D’altra banda, durant la visita, Crespín i l’alcaldessa van visitar també el Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de la Roca dels Moros, declarat Patrimoni Mundial per la Unesco el 1998.