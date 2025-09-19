Detinguts els dos homes que van atracar un supermercat a Juneda a punta de pistola
Un dels detinguts havia estat arrestat la setmana passada per un robatori amb violència a Cervera, amb ús d'una arma simulada
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres dos homes, de 31 i 40 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació i un delicte de falsificació de document públic en un supermercat de Juneda. Els arrestats, que tenen antecedents, passaran properament a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.
Els fets es remunten al 30 d'agost de 2025, quan dos individus van entrar al supermercat del carrer Major de Juneda suposadament per comprar. Segons les investigacions, un d'ells es va apropar a la línia de caixes i, quan la treballadora obria la caixa registradora, la va empènyer per sostreure els diners. Mentrestant, l'altre home va amenaçar als presents amb una arma de foc. Després de l'atracament, van fugir amb un vehicle relativament nou que portava unes plaques de matrícula antigues.
Atraquen un supermercat a punta de pistola a Juneda i s’escapen
L. B. L.
Arran d'aquest succés, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació exhaustiva recopilant declaracions de testimonis, indicis i gravacions de càmeres de videovigilància per identificar els autors del robatori.
Connexió amb un altre robatori a Cervera
El passat divendres 12 de setembre es va produir un altre robatori violent a Cervera, on l'autor va fugir amb un vehicle de característiques similars al utilitzat a Juneda. En aquesta ocasió, els agents van aconseguir detenir el sospitós poc després mentre circulava per l'autovia A2 a l'altura de Golmés. Durant l'escorcoll del vehicle, els mossos van trobar la bossa de mà robada i, amagada en l'espai de la roda de recanvi, una arma de foc simulada embolicada amb un mitjó.
El detingut va passar a disposició judicial al Jutjat de Cervera, quedant en llibertat amb càrrecs. Els investigadors van descobrir diversos indicis que relacionaven aquest individu amb l'atracament del supermercat de Juneda, però encara necessitaven realitzar comprovacions addicionals i identificar el segon implicat.
Proves incriminatòries i falsificació de matrícules
Durant l'escorcoll del vehicle, els agents també van localitzar peces de roba que coincidien amb les que portaven els atracadors el dia del robatori a Juneda. La investigació apunta que els sospitosos havien modificat les plaques de matrícula reals amb unes antigues de format provincial per dificultar la seva identificació.
Finalment, després de confirmar que el detingut a Cervera era un dels presumptes atracadors de Juneda i d'identificar el segon implicat, aquest dimecres els Mossos han detingut els dos homes a Lleida i a Benavent de Segrià, tancant així la investigació d'ambdós casos.