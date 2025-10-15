El futur del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: "volem que els habitants se sentin orgullosos de viure en una zona protegida"
El parc afronta el repte de l’equilibri entre conservació i turisme
En set dècades d’existència, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha aconseguit consolidar-se com a referent de conservació, investigació i desenvolupament sostenible al Pirineu. El director, Lluís Florit, va destacar aquest dimarts que el futur del parc passa per “continuar sent un laboratori viu de sostenibilitat” i “reforçar el vincle amb el territori”, especialment amb els sectors ramader i turístic.
“Volem que els habitants se sentin orgullosos de viure en una zona protegida. És la millor garantia de conservació”. Va destacar que s’afronta el desafiament de compatibilitzar la conservació ambiental amb la creixent pressió turística (600.000 visitants a l’any) i els efectes del canvi climàtic, especialment als ecosistemes d’alta muntanya. Va afegir la necessitat de “trobar l’equilibri entre la conservació i el turisme” millorant equipaments per concentrar els visitants en punts determinats i mantenir altres zones més tranquil·les. Va insistir que un altre eix és enfortir el vincle amb el territori. “Volem que el sector ramader, l’hostaleria i els veïns sentin el parc com una cosa pròpia, fruit d’un esforç compartit de conservació.”
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici sumarà 2.000 hectàrees a les 40.000 actuals a la Torre de Capdella i encara el final de les concessions hidroelèctriques que operen dins del seu àmbit coincidint amb el 70 aniversari de la seua creació, el 21 d’octubre del 1955, per un decret firmat pel dictador Francisco Franco.
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’únic parc nacional de Catalunya i un dels 16 que hi ha a tot l’Estat, celebra el 70 aniversari amb l’ampliació de 2.000 hectàrees cap a la Vall Fosca, al municipi de la Torre de Capdella (Pallars Jussà). La iniciativa coincideix a més amb el repte d’afrontar el final de les concessions hidroelèctriques dins de l’espai protegit.
Declarat oficialment el 21 d’octubre del 1955, en un decret firmat pel dictador Franco, Aigüestortes va ser el cinquè parc nacional de l’Estat i el segon del Pirineu. El 1996 es va ampliar fins a assolir les 40.852 hectàrees, 14.119 de superfície central i 26.733 de zona perifèrica. “Aigüestortes és un exemple de com la conservació pot ser també desenvolupament”, va destacar el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, durant l’acte de commemoració que es va fer ahir al pavelló Joan Perelada de Barruera, a la Vall de Boí i que va comptar amb la participació dels responsables i directors dels 16 parcs nacionals de l’Estat.
Esmeralda Farnell