Les arrecep eth prèmi Elfocat 2025 pera sua gestion forestau
Ena extraccion de husta damb cable
Er Ajuntament de Les a estat distingit damb eth Prèmi Forest Local de Gestion Reconeishuda Elfocat 2025, peth projècte de gestion forestau dera massa “Sèuva e Casteret”, presentat conjuntaments damb eth Conselh Generau. Eth guerdon si-guec autrejat era setmana passada en estand dera Associacion d’Entitats Locaus Forestaus de Catalonha (Elfocat) pendent era Hèira Municipàlia de Lhèida. Aguest prèmi a coma objectiu reconéisher publicaments, cada an, era gestion forestau exemplara des bòsqui de propietat locau en Catalonha.
Ena “Sèuva e Casteret” s’a provat un sistèma innovador entara extraccion de husta damb un impacte minim en miei ambient. Se tracte d’un cable aerian que permet trabalhar en zònes de dificil accès e en pendents prononciades sense daurir naues pistes forestaus. Aguest metòde, unic actuauments en Estat, dejà s’auie emplegat en Pirenèu mès d’un sègle endarrèr e destaque pera sua eficiéncia e respècte ar entorn.
Era infraestructura a estat bastida per ua enterpresa italiana per encargue deth Centre Tecnologic e Forestau de Catalonha (CTFC), executor deth projècte Bòsc Aran.