Vídeo publicitari que dona a conèixer el turisme sostenible de la Seu
Turisme Seu ha elaborat un vídeo corporatiu que ofereix a empreses i equipaments adherits a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) per ajudar-los a donar-se a conèixer. Amb l’elaboració d’aquest espot publicitari, l’ens turístic mostra la seua voluntat de participar i col·laborar en accions per avançar cap a un turisme més responsable i respectuós.
Ho van explicar ahir fonts municipals, que van destacar que el nou portal web de Turisme Seu ofereix altres eines que tenen els mateixos objectius. Entre aquestes destaca un decàleg de bones pràctiques, accessibilitat i conscienciació sobre l’ús de l’aigua.
“Protegir la natura i les arrels”
La regidora de Turisme, Gemma Tó, destaca que formar part de la CETS “és sinònim de promoure experiències responsables i donar visibilitat a les empreses compromeses, per protegir la naturalesa i les nostres arrels, mentre oferim experiències úniques i autèntiques”. Turisme Seu va obtenir el certificat d’adhesió a la carta Europea de Turisme Sostenible el mes de març passat.