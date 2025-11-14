L'aigua de l'aixeta de Bellpuig torna a ser apta per al consum
La incidència per la terbolesa en el subministrament va començar dilluns passat, mentre que ahir hi va haver un tall durant nou hores pel trencament d'una canonada
L'aigua de boca de Bellpuig torna a ser apta per al consum des d'aquest divendres a les 08.00 hores, moment en què l'ajuntament ha aixecat el veto a beure aigua de l'aixeta arran d'una incidència per terbolesa que va començar dilluns. No obstant, des del consistori indiquen que l'aigua que hagi quedat emmagatzemada en dipòsits aquests últims dies no és apta per al consum .
Tal i com va explicar l’alcalde, Jordi Estiarte, la qualitat de l’aigua havia millorat notablement i estava previst aixecar la restricció al consum humà ahir dijous, pero el consistori va decidir esperar a avui després d'un altre incident amb el subministrament d'aigua a la localitat: una ruptura en una vella canonada de fibrociment al carrer la Bassa que va provocar ahir una gran fuita d’aigua a primera hora del matí que va obligar a tallar durant nou hores el subministrament en tot el municipi, tant a la localitat de Bellpuig com a Seana.
Laia Pedrós