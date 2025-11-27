S’atrinxeren al bloc amb okupes de Les Borges per protestar contra el desallotjament
L'esperen per a la propera setmana i demanen un allotjament provisional per evitar quedar-se al carrer
Afectarà entre 12 i 20 famílies que habiten els pisos, entre okupes, inquilins i algun propietari
Habitants del bloc de pisos del carrer Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques s’han atrinxerat aquest dijous migdia per protestar pel desallotjament que prepara l’ajuntament després de declarar inhabitable l’edifici. Ho esperen a partir de la propera setmana i afectarà a entre 12 i 20 famílies, sense distinció entre okupes, inquilins amb contractes de lloguer social i propietaris. Cap a les 13.00, van tallar els tres carrers que porten a l’immoble, bloquejant-los amb un cotxe, contenidors d’escombraries i altres objectes. Els van mantenir tancats durant una hora, en el qual es van concentrar a les portes del bloc, sota la vigilància de diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra que van acudir al lloc. Una furgoneta d’agents amb equips antiavalots esperava en les proximitats, però la protesta va acabar cap a les 14.00 sense incidents.
Alguns dels habitants del bloc han explicat que han estat ja avisats del desallotjament, ja sigui per Mossos d’Esquadra o bé pels serveis socials del consell de Les Garrigues. Donen per fet que hauran de marxar, però reclamen retardar l’operatiu per expulsar-los o bé disposar d’un allotjament provisional per evitar quedar-se al carrer mentre opten a pisos de lloguer assequible. Apunten que als pisos de Santiago Rusiñol viuen nens i nenes, persones grans, malaltes i en situació de vulnerabilitat.
El consell ha fet els primers passos aquesta setmana per constituir la taula d’emergència d’habitatge de Les Borges, un organisme dedicat a assistir a persones que han perdut la seua residència.
Raúl Ramírez